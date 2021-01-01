ضربة قوية لأتلتيكو مدريد.. سواريز يتعرض لإصابة وغموض حول مدة غيابه

نبأ سعيد لريال مدريد وبرشلونة..

تلقى أتلتيكو مدريد نبأ تعيسًا بإصابة نجمه لويس سواريز وابتعاده عن الملاعب لفترة مجهولة حتى الآن بالآونة المقبلة.

سواريز هو ثاني هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا في 26 مباراة ويأتي خلف الأسطورة ليونيل ميسي بفارق أربعة أهداف للبرغوث.

وخلال تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء اضطر سواريز إلى الانسحاب بعد شعوره بآلام في الركبة، ليخضع على إثرها لفحوصات بيّنت مدى إصابته.

الروخي بلانكوس أصدروا بيانًا حول إصابة سواريز، كُتِّب فيه "لويس سواريز تعرض لإصابة في عضلات ساقه اليسرى".

وتابع البيان "لاعبنا، بعد أن شعر ببعض الانزعاجات في تدريبات يوم الأربعاء خضع لاختبارات طبية التي أكدت إصابته، لكن يظل التقييم معلقًا حتى الآن".

بشكلٍ عام، لن يتواجد سواريز في مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة أمام ريال بيتيس بسبب الإيقاف، ومع الإصابة قد يمتد لغيابه لأبعد من ذلك.

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أتلتيكو مدريد سوف يلعب بعد ذلك مع إيبار في واندا ميتروبوليتانو، ثم يلعب أمام الثنائي ويسكا وأتلتيك بيلباو في آخر مباراتين بشهر أبريل.

آمال كتيبة دييجو سيميوني الحالية تكمن في أن يلحق الدولي الأوروجوياني بمباراة برشلونة الحاسمة، والمقرر أن تقام في التاسع من مايو بملعب كامب نو.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، وثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثالثة.