ضربة قاصمة .. كاس تحكم لصالح البدري وتُغرم الاتحاد مبلغًا ضخمًا

هل تؤثر القضية على تحركات الاتحاد في سوق الانتقالات؟

تعرض الاتحاد لضربة قاصمة بعدما حكمت المحكمة الرياضية الدولية ضده ولصالح لاعبه السابق، التونسي أنيس البدري، حسبما كشف القانوني أحمد الشيخي.

البدري كان قد وقع للاتحاد في يناير 2020 قادمًا من الترجي التونسي مقابل 675 ألف يورو، لكنه فسخ عقده ورحيل عن النادي في أكتوبر من نفس العام.

ما هي تفاصيل قضية الاتحاد والبدري؟

البدري كان قد فسخ عقده من جانب واحد مع الاتحاد بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 60 يومًا، وقد تقدم ناديه ضده بشكوى لدى فيفا وقام هو بالرد بشكوى أخرى طالب خلالها بمستحقاته وتعويض عن فسخ العقد.

الاتحاد طالب بتعويض قدره 31 مليون ريال سعودي لتضرره من فسخ العقد، لكن فيفا صدمه بالحكم لصالح اللاعب التونسي ومنحه حق الحصول على 16.5 مليون ريال سعودي.

استأنف الاتحاد لدى المحكمة الرياضية الدولية والتي صدر حكمها اليوم الثلاثاء حسبما أوضح أحمد الشيخي.

ما هو حُكم كاس في قضية الاتحاد والبدري؟

الشيخي كشف أن كاس صادق على قرار فيفا وأكد على تغريم الاتحاد مبلغ 16.5 مليون ريال سعودي بجانب الفوائد لصالح البدري، ومنح اللاعب شهريًا 60 ألف ريال سعودي منذ فسخ العقد حتى تسديد الغرامة.

وأشار الشيخي إلى أن المحكمة لم تأخذ بأدلة الاتحاد في المحكمة وقد تجاهل واحدًا منها تمامًا كونه قُدم باللغة العربية، وقد ألغى فيفا عقوبة خصم 15% من راتب اللاعب ووصفها بالتعسفية نظرًا لأن المخالفة حدثت في نفس يوم اتخاذ قرار العقوبة.

🚨خاص وعاجل:

- كاس تتوصل لقرار نهائي بقضية #الاتحاد & أنيس البدري



- راتبه الشهري بالاتحاد 700K

ثم بتونس 60K

السيارة والأهداف بالفيديو



- قدم الاتحاد دليلاً رفضه الفيفا؛ لأنه بالعربية



- الاتحاد: الحكومة أوقفت دعمنا



- طالب الاتحاد أنيس بـ 31M

لكن حُكم لأنيس بـ 16.5M

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69K/شهرياً pic.twitter.com/dByVvattNR — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) July 26, 2022

الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع طارق حامد ويأمل في دعم صفوفه بالمزيد من اللاعبين استعدادًا للموسم القادم من الدوري السعودي، حيث يستهدف حاليًا الجناح المغربي أشرف بنشرقي، لكن مطالبته بهذا المبلغ قد تُعيده خطوة للخلف خاصة أن الإدارة تسعى جاهدة لتخليص النادي من ديونه وعدم الوقوع في تلك الورطة مجددًا.