ضربة رباعية .. الهلال يفقد "ثُلث" فريقه الأساسي حتى كأس العالم

الإصابات تُداهم الفريق الأزرق وتنال منه

يبدو أن الأيام القادمة ستكون صعبة على الهلال ومدربه رامون دياز، حيث فقد الفريق "ثلث" تشكيله الأساسي حتى موعد توقف دوري روشن السعودي لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الهلال كان قد تجرع خسارته الأولى في الموسم بسقوطه أمام التعاون 2-1 في الرياض ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي، ويبدو أن مصائبه لن تأتي فرادى، إذ تأكد غياب 4 من لاعبيه الأساسيين عن المباريات المتبقية حتى مونديال قطر.

من هم اللاعبون الأربعة الذين خرجوا من حسابات دياز حتى المونديال؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن كلًا من سالم الدوسري وياسر الشهراني ولوسيانو فييتو وجوستافو كويلار لن يستطيعوا اللعب في المباريات الثلاثة القادمة أمام الاتفاق والشباب والطائي للإصابة.

الدوسري كان قد أجرى جراحة في إسبانيا خلال تواجده مع المنتخب السعودي لاستئصال الزائدة الدودية، فيما يُعاني الشهراني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في معسكر الأخضر.

Shahid Shahid

نجم الوسط الكولومبي يُعاني كذلك من إصابة في العضلة الخلفية فيما تعرض فييتو لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية قبل المباراة الأخيرة أمام التعاون، وقد غاب اللاعبون الأربعة بالفعل عن تلك المواجهة.

الصحيفة أفادت أن التقارير الطبية التي قدمت للمدرب دياز أوضحت أن الرباعي سيخضع خلال الفترة القادمة لبرامج تأهيلية وترتبط عودتهم للملاعب باستجابتهم للعلاج والتأهيل الذي يشرف عليه الإسباني خوان دوكي رئيس الجهاز الطبي في النادي الأزرق.

كيف يُمكن تعويض الرباعي في مباريات الهلال القادمة؟

يُمكن القول أن غياب الدوسري جاء لصالحه لأنه يعيش فترة من تراجع المستوى منذ انطلاق الموسم وكان بحاجة لتلك الراحة الإجبارية، فيما متوقع أن يلعب ناصر الدوسري في الجانب الأيسر من الدفاع بدلًا من الشهراني خاصة بعد الأداء المتواضع من حمد اليامي خلال مواجهة التعاون.

كويلار لا يُعوض في وسط الملعب، لا من ناحية الجهد أو الجودة، لكن المتوقع أن يلجأ المدرب الأرجنتيني للاعتماد على عبد الله عطيف مع سلمان الفرج في الوسط خاصة في ظل غياب محمد كنو للإيقاف، مع إمكانية الزج بأندريه كاريلو بجانب القائد في بعض المباريات.

أخيرًا فييتو يُعد من الأوراق الرابحة لدياز هذا الموسم وقد سجل 3 أهداف حتى الآن، ولكن تعويضه سيكون سهلًا بامتلاك الفريق عدة لاعبين في المنظومة الهجومية أبرزهم ماتيوس بيريرا وميشايل وعبد الله الحمدان.