ضربة جديدة لليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

المصائب تتوالى على يورجن كلوب

صدمة جديدة تعرض لها يورجن كلوب مدرب ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد القادم.

ليفربول يعاني بشكل كبير من الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي دفع كلوب للاعتماد على الثنائي جوردان هندرسون وفابينيو في الخط الخلفي بالخسارة الأخيرة ضد ساوثامبتون.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن صدمة جديدة لجماهير ليفربول، بعدما أكدت غياب الثنائي نابي كيتا وجويل ماتيب عن التدريبات الجماعية للفريق.

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وهو ما يؤكد عدم جاهزية ماتيب حتى الآن، رغم تصريحات كلوب حول جاهزية اللاعب قبل مواجهة الشياطين الحمر، والتي ستكون في غاية الأهمية بسباق المنافسة على الدوري.

ومع ذلك أكدت الصحيفة أن غياب الثنائي لا يعني عدم مشاركتهما في المباراة، حيث سبق أن تحدث كلوب عن ضرورة مشاركة أي لاعب في آخر حصتين تدريبيتين قبل أي مباراة من أجل دخول قائمة الريدز.

ومن المقرر أن يحاول ليفربول تجهيز ماتيب على وجه التحديد قبل الأحد المقبل، للمساهمة قليلًا في تخفيف الأزمة الدفاعية للفريق الإنجليزي.

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وعلى جانب آخر اقتصر ظهور كيتا على حصة تدريبية منفردة داخل مقر النادي، مما يشير إلى صعوبة لحاقه بالمباراة.

يذكر أن ليفربول يلعب المباراة القادمة وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.