ضربة جديدة لريال مدريد.. تأكد غياب فالفيردي عن قمة تشيلسي بسبب كورونا

سوء حظ غريب..

تلقى ريال مدريد أنباءً جديدة صادمة، إذ أعلن النادي في بيانٍ رسمي إصابة فيدريكو فالفيردي بفيروس كورونا.

الدولي الأوروجوياني كان في عزلة بالفعل بالأيام الماضية بعد اختلاطه بحالة إيجابية لكورونا، قبل أن يخضع لمسحة تؤكد إيجابية عينته هو الآخر.

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا عن فالفيردي كتب فيه "أُخبر ريال مدريد أن اختبار لاعبنا فالفيردي بشأن كورونا اليوم قد جاء إيجابيًا".

بإصابته بكورونا، تأكد غياب فالفيردي عن مباراة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وكذلك تحوم شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الإياب.

كما سيغيب فالفيردي عن مباراتين لحساب الدوري الإسباني، هما قادش مساء الأربعاء وريال بيتيس مساء السبت المقبل.

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وبعدما يلتقي الريال مع تشيلسي ذهابًا في دوري الأبطال سيلعب مع أوساسونا في الليجا، ثم يخوض مباراة الإياب أمام البلوز يوم 9 مايو المقبل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني من إصابات عديدة في مقدمتها القائد سيرخيو راموس وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز وتوني كروس وكريم بنزيما.