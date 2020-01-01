ضربة جديدة لدفاعات النصر قبل مواجهة التعاون

النصر يواصل المعاناة من خط الدفاع

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جديدة داخل صفوف فريق النصر، قبل مواجهة التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع الجاري.

النصر يعاني في الفترة الأخيرة من إصابات في خط الدفاع، قبل عودة مايكون بيريرا وانضمامه بشكل نهائي لفريق النصر وقيادة خطه الخلفي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن عمر هوساوي لاعب النصر تعرض لإصابة قوية في مران الفريق الجماعي.

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وأشارت التقارير أن اللاعب بعد الإصابة الذي تعرض لها خلال المناورة التي أجريت مع لاعبي الفريق الشباب، نقل على إثرها إلى العيادة الطبية للنادي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يخرج من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر لمباراة التعاون المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة والعشرون.

وفي حالة سقوط النصر أمام التعاون بالهزيمة وفوز الهلال على الأهلي، سيحسم الزعيم بطولة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي.