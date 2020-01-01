ضربة جديدة لبرشلونة قبل بداية الموسم .. إصابة أنسو فاتي

إصابة النجم الشاب تغير حسابات المدرب رونالد كومان قبل بداية الموسم في إسبانيا.

أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه أنسو فاتي لكدمة في الفخذ خلال تدريبات الفريق، مما قد يبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل، ولم يحدد من خلاله موعد عودة اللاعب لتدريبات الفريق من جديد.

وكتب النادي في البيان: "أنسو فاتي تعرض لكدمة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات اليوم الجمعة، وكانت من الدرجة الخفيفة".

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وأضاف البيان عن موعد عودة اللاعب للملاعب من جديد: "تطور عملية الشفاء هو ما سيحدد قدرته على المشاركة مع الفريق".

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراة الفريق الودية الأولى تحت قيادة رونالد كومان، والتي تقام بالغد أمام ناستيك دي تاراجونا.

ويستعد برشلونة في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد والتي ستكون في الـ 27 من سبتمبر الجاري أمام نظيره فياريال بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد قدم مستويات مذهلة في الفترة الماضية، بعدما بدأ مشواره الدولي مع منتخب إسبانيا وساهم في الفوز على أوكرانيا.