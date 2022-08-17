ضربة جديدة .. إصابة محترف الهلال تعقد انطلاقة الدوري

الهلال سيعاني في انطلاقة الدوري من الغيابات الكثيرة

ضربة جديدة تلقاها الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، وذلك قبل انطلاق مشوار الزعيم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، وذلك بإصابة أحد المحترفين.

من هو المحترف الذي تعرض للإصابة في الهلال؟

وأعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال بشكل رسمي، عبر حساب النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن إصابة البرازيلي ميشايل ديلجادو محترف الفريق.

وأشار نادي الهلال أن ديلجادو غاب عن التدريبات، بسبب تواجده في عيادة النادي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، لتزداد قائمة المصابين لاعبًا جديدًا.

وشهدت تدريبات الهلال تركيز دياز على الجوانب الفنية واللياقية، حيث اشتملت على تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في ودية الشعلة التي فاز بها الزعيم بهدفين.

كم عدد مصابي الهلال قبل انطلاقة الدوري السعودي؟

ومن المقرر أن يغيب عن انطلاقة الهلال بالدوري السعودي 7 لاعبين دفعة واحدة بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي سيشكل أزمة لرامون دياز.

ويغيب كلًا من: "محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وسلمان الفرج وياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج".

تنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الجاري، حيث ستُقام خارج الديار في رحلة الدفاع عن اللقب.

ثم يستضيف الهلال فريق نادي الفيحاء يوم 31 أغسطس الجاري، وبعدها مواجهة الفتح يوم 4 سبتمبر القادم.