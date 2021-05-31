ضربة تقصم ظهر رونالدو .. لوكاكو الأفضل في إيطاليا!

رونالدو يفقد جائزته..

تم الكشف عن جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، والتي حملت ضربة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الذي فقد جائزة الأفضل في البطولة لصالح مهاجم إنتر روميلو لوكاكو.

وعلى مستوى اللقب الجماعي، حقق إنتر الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عامًا في موسم مميز لروميلو لوكاكو، ليكسر احتكار يوفنتوس الذي استمر 9 سنوات.

وعلى مستوى بقية الجوائز حقق جيانلويجي دوناروما لقب أفضل حارس مرمى، كما حصل كريستيان روميرو نجم أتالانتا، على جائزة أفضل مدافع، ومتوسط ميدان إنتر نيكولو باريلا تم اختياره كأفضل لاعب وسط.

أما جائزة أفضل مهاجم فقد ذهبت لكريستيانو رونالدو بينما كان أفضل لاعب هو روميلو لوكاكو، وأفضل لاعب صاعد هو جوهرة نادي فيورنتينا والمهاجم الشاب دوسان فلاهوفيتش.

كريستيانو رونالدو واصل هذا العام فقدان الألقاب الجماعية والفردية، لتصل مسيرته مع النادي الإيطالي إلى حد من الانحدار الذي جعله قريبًا من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رونالدو بات في الوقت الحالي أقرب للرحيل وستزداد الأقاويل خلال الأشهر المقبلة والأسابيع القادمة حول وجهته المقبلة والأندية الراغبة في التعاقد معه مع اقترابه من عامه السابع والثلاثين.

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الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان هو هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بينما جاء أفضل لاعب في البطولة روميلو لوكاكو في المركز الثاني على قائمة الهدافين.