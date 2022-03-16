ضربة بايرن ورحيل ليفاندوفسكي .. مفاجأة قادمة في مصير هالاند!

روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند، ربما هذان الاسمان الأبرز بين مهاجمي البوندسليجا بشكل عام، ورغم الفارق العمري بينهما الذي يتسع لـ 12 عامًا، إلا أن مصير كل منهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبل يبدو متشابكًا.

فالمهاجمان اللذان يقودان تشكيلتي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند قد يلعب كل منهما دورًا في مستقبل الآخر، وسط أنباء قوية عن رحيلهما من الدوري الألماني.

يقين حول رحيل ليفاندوفسكي

مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق النرويجي آجي فجورتوفت متيقن حيال رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن ميونخ الصيف المقبل.

فجورتوفت قال في تصريحات لشبكة "سكاي": "أعرف أن ليفاندوفسكي يريد الرحيل عن بايرن هذا الصيف" وسط اهتمام بافاري بإرلينج هالاند كبديل للحاصل على جائزة الأفضل من فيفا عن عام 2021.

ووفقًا لفجورتوفت، فإن كلا من مانشستر سيتي وريال مدريد يبحثان عن فرصة لضم المهاجم النرويجي الذي يعد هدفًا ساخنًا في سوق الانتقالات. لكن اهتمام بايرن ميونخ بضم هالاند يعد أمرًا مستبعدًا وفقًا لقناة "سبورت 1" الألمانية والتي عزت هذا النفي إلى أسباب اقتصادية تخص العملاق الألماني بايرن ميونخ، ولكن في ذات السياق لم تستبعد القناة وداعًا محتملًا بين ليفاندوفسكي وبايرن.

ماتيوس يفتح النار على بايرن بسبب ليفاندوفسكي

في السياق ذاته، عبر أسطورة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لوثر ماتيوس عن استيائه البالغ من تعامل إدارة بايرن ميونخ مع ليفاندوفسكي وخص الثنائي أوليفر كان وحسن صالح حميديتش. ماتيوس أشار إلى أن انتهاء عقد ليفاندوفسكي في 2023 وعدم فتح باب التفاوض معه إلى الآن لتجديد عقده هو أمر "يفتقر للاحترام" مؤكدًا أن البولندي البالغ من العمر 33 عامًا "يتمتع بشخصية عظيمة ومحترفة لأنه لم يساوم بايرن على الرحيل إلى الآن".

وقال ماتيوس في حوار مع صحيفة "بيلد": "بايرن ميونخ محظوظ لأن ليفاندوفسكي يمتلك هذه الشخصية العظيمة والاحترافية ولم يرحل إلى الآن عن الفريق، ولا أفهم لماذا يتم التعامل معه على هذا المنوال؟ إذا لم تتم مناقشة واضحة مع ليفاندوفسكي إلى الآن فإن هذا أمر يفتقر للاحترام، لم يكن هذا ليحدث مطلقا تحت إمرة أولي هونيس أو رومينيجيه، كان حتميًا أن يتم التواصل معه".

يأتي هذا في ظل رعب بافاري من إصابة قوية محتملة لليفاندوفسكي، بعدما غادر الحصة التدريبية للفريق أمس متأثرًا بآلام قوية، ورغم محاولته العودة إلى ملعب التدريب، كان عليه إيقاف الحصة التدريبية.

موعد نهائي لحسم ملف هالاند ومانشستر سيتي

مستقبل إرلينج هالاند محل نقاشات كبرى في معقل أسود فيستفاليا، فبينما أميط اللثام عن عرض تصل قيمته إلى 75 مليون يورو لضم المهاجم النرويجي هذا الصيف من قبل مانشستر سيتي، تخرج صحيفة "بيلد" لتؤكد أن الموعد النهائي لحسم هذا الملف، سيكون 30 أبريل المقبل.

لاعب بوروسيا دورتموند السابق، ماتياس زامر يقول إنه متشوق لمعرفة "كيف ستعمل ثنائية جوارديولا وهالاند في حال انتقاله إلى السيتي" مؤكدا أن "كليهما سيستفيد من الآخر".

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