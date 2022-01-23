ضربات الدوري السعودي تتواصل .. الاتفاق يُعلن ضم لاعب المانشافت

واصل الدوري السعودي جمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، وآخرهم كان أمين يونس لاعب نابولي ومنتخب ألمانيا الذي أعلن الاتفاق رسميًا التعاقد معه اليوم الأحد، بعد أيام من فسخ عقد إعارته لإنتراخت فرانكفورت الألماني.

النادي السعودي ارتبط بالتعاقد مع يونس خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكن لم تتم الصفقة في النهاية، وقد تمت هذا الشهر بعد ساعات من الإعلان عن ضم يوسف نياكاتي الذي فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي منذ أسبوعين تقريبًا.

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وأعلن الاتفاق عبر موقعه الرسمي توقيع عقد مع صاحب الـ28 عامًا يمتد حتى صيف 2024 في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن التوقيع تم اليوم الأحد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

وأكد العوهلي أن التعاقد مع يونس جاء بتوصية من المدرب فلادان ميلويفيتش لحاجة الفريق الفنية لخدماته في الفترة القادمة، وشدد على سعي الإدارة الاتفاقية لدعم الصفوف في فترة الانتقالات الشتوية وحرصها على ضم العناصر عالية المستوى وذات السيرة الاحترافية القوية ومن تستطيع تقديم الإضافة المطلوبة.

يُشار إلى أن يونس لعب لمنتخبات ألمانيا الشابة، كما لعب 8 مباريات مع منتخب ألمانيا الأول آخرها أمام مقدونيا الشمالية في مارس 2021، وفي سجله هدفين مع المانشافت.

وقد لعب اللاعب متعدد الأدوار الهجومية لعدة أندية أوروبية أبرزها أياكس أمستردام ونابولي وإنتراخت فرانكفورت، وقد لعب 26 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي ترك خلالها بصمته على 6 أهداف.