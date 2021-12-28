ضد قناعة تشافي .. برشلونة يعود لفكرة ضم ثنائي تشيلسي

يعود نادي برشلونة الإسباني من جديد، بدافع الضرورة وأيضًا من منطلق القناعة الرياضية، إلى مراقبة سوق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل.

ويعيش برشلونة أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه، بسبب الديون المتراكمة على النادي الكتالوني، وتخطي كتلة الرواتب في النادي، وهو ما يعيق أي عمليات استثمار كبرى في سوق الانتقالات.

ويحاول برشلونة حاليًا النظر بشكل مكثف في سوق الانتقالات، والبحث عن فرص غير تقليدية للتعاقد مع لاعبين بالمجان في نهاية الموسم.

ما هي خطة برشلونة في الموسم المقبل؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يخطط بالفعل للموسم المقبل، عبر التعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين بدون تكلفة، مع ترك كل الاستثمار لعملية التعاقد مع مهاجم، حيث تتركز أنظار "البلوجرانا" على النرويجي إرلينج هالاند.

وقبل وصول تشافي هيرنانديز إلى مقعد القيادة الفنية لنادي برشلونة، قطع "البلوجرانا" شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع العديد من اللاعبين، من بينهم اثنين من مدافعي تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد تقدم في مفاوضاته مع الثنائي سيزار أثبيليكويتا وأندرياس كريستنسن، وهما على استعداد للتوقيع بالفعل مع النادي الكتالوني.

ما هي العقبة أمام ضم ثنائي تشيلسي؟

وتؤكد "سبورت" أن وصول تشافي قد غير الأولويات في برشلونة، وغير الأسماء المفضلة في قائمة التعاقدات، لكن الإدارة الرياضية لا ترغب في التخلي عن عملية التعاقد مع نجمي تشيلسي.

وتبرر الإدارة الرياضية الأمر بأن التعاقد مع أثبيليكويتا وكريستنسن سيكون مفيدًا للغاية للفريق في الموسم المقبل.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن التعاقد مع ثنائي تشيلسي يعد عملية شبه مضمونة، حيث أوقفا محاولات النادي الإنجليزي للتجديد حتى الآن، وهما منجذبان بالفعل إلى مشروع برشلونة.

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