موندو ديبورتيفو تتوقع أن يلعب فرينكي دي يونج في قلب دفاع برشلونة أمام باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء. وقد يصطف إلى جانب باو كوبارسي.

يُنتظر أن يعود دي يونج للعب مع برشلونة مساء الثلاثاء، بعدما غاب عن كل دقائق هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وفي ظل غياب إريك جارسيا وجول كوندي مساء الثلاثاء، تتوقع الصحيفة الواسعة الاطلاع أن يستخدم هانزي فليك دي يونج كمدافع في قلب الدفاع.

كما جرّب المدرب الألماني دي يونغ إلى جانب كوبارسي في قلب الدفاع خلال تدريبات برشلونة في الأسابيع الأخيرة.

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وفي أياكس، لعب دي يونج في قلب الدفاع، لكنه لم يفعل ذلك قط مع برشلونة.

تُقام المباراة الثالثة لبرشلونة في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. وقد فاز النادي في مباراتيه الأوليين ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منافسه باريس سان جيرمان.