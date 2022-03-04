ضحية جديدة .. الدمار يحل بوسط ريال مدريد قبل مواجهة باريس

ضربة جديدة يتعرض لها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قبل مواجهة ريال سوسييداد، غدًا السبت في بطولة الدوري الإسباني.

أنشيلوتي سيفتقد لخدمات لاعب الوسط الألماني توني كروس، الذي غادر تدريب الأربعاء الماضي مصابًا بمشكلة في أوتار الركبة.

والآن تزداد الأمور صعوبة بمعاناة فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق من نزلة برد، ليغيب عن مران الفريق اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة "as" الإسبانية إلى أن كروس سيغيب أمام سوسييداد ولكن هناك فرصة لظهوره أمام باريس سان جيرمان بإياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

وأوضحت أن اللاعب خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي وتأكد أن إصابته ليست خطيرة، بوجود فرصة ضعيفة جدًا لمشاركته ضد الفريق الفرنسي، مع إمكانية تحامله على نفسه من أجل الفريق.

وما لم يتوقعه أنشيلوتي كان غياب فالفيردي الذي لم يظهر في التدريبات الأخيرة، ليثير المخاوف لدى المدرب الإيطالي قبل المواجهة الحاسمة ضد باريس.

وفي حالة عدم جاهزية لاعب الوسط الأوروجوياني، قد يلجأ أنشيلوتي للاعتماد على إدواردو كامافينجا لتغطية هذا المركز في ظل الإصابات وغياب كاسيميرو للإيقاف.

جدير بالذكر أن ريال تعادل في مباراة الذهاب أمام باريس 1/1، ليكون بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

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