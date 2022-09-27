"ضجة أسبوع" .. رسالة من الفراج للمسحل بشأن توثيق البطولات

رئيس الهلال أحيا الحديث في الموضوع

أحيا فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال الحديث حول ملف توثيق البطولات الكروية في السعودية، وقد استغل الإعلامي وليد الفراج ذلك ووجه رسالة لياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي بهذا الشأن.

بن نافل حل ضيفًا على برنامج "سقراط" عبر إذاعة ثمانية السعودية وقد سُئل عن ملف توثيق البطولات للأندية السعودية وأجاب موجهًا اللوم لاتحاد كرة القدم السعودي ورئيسه المسحل في عدم التقدم خطوات جادة وجيدة في هذا الملف.

ماذا قال بن نافل حول ملف توثيق البطولات؟

ملف التوثيق شائك جدًا في السعودية نظرًا لاختلاف وجهات النظر في عدد محاول داخله بين الأندية السعودية الكبيرة، إذ يرى الهلال مثلًا أن تاريخ الدوري السعودي بدأ في سبعينات القرن الماضي فيما يُصر النصر على أنه بدأ قبل ذلك بسنوات ويتضمن بطولات المناطق التي حصد الكثير منها.

Shahid Shahid

رئيس الهلال أوضح خلال حواره الممتع أن عدم توثيق البطولات يُضر كثيرًا بناديه ومصالحه خاصة التجارية والاستثمارية، وقد اتهم المسحل بالخوف من الخوض في هذا الملف.

وأضاف "لم يحدث شيء للأسف في ملف توثيق البطولات رغم حديثنا وحراكنا الكبير به، هذا الموضوع يضر بنا كثيرًا على صعيد الاستثمارات وعقود الرعاية والشراكة، لا يمكن أن نتحدث مع رعاة وشركات عالمية دون أن يكون لنا مرجع رسمي، ومرجعنا خائف للأسف".

"أعلم أنني سأغضبهم بهذا الحديث لكن لنا 5 سنوات نتحدث ولم يحدث شيء، كيف يُمكن أن أصف ذلك؟ أنا لا أطالب بشيء للهلال بل للجميع، توثيق البطولات أصبح ضرورة حال أردنا التطور والمضي قدمًا".

ماذا قال الفراج للمسحل بشأن توثيق البطولات

الفراج الذي اعتاد إثارة الجدل في السعودية لم يُفوت الموضوع دون تعليق، وقد دافع عن المسجل وصمته تجاه هذا الملف.

الإعلامي السعودي وجه رسالة لرئيس اتحاد كرة القدم أكد له خلالها ضرورة فتح الملف عقب المونديال، مشيرًا إلى أن الجدل الذي سيُثيره البعض لن يستمر لأكثر من أسبوع.

إذ كتب عبر تويتر "توثيق البطولات الكروية السعودية ملف شائك وصعب لأن إعلانه سيؤدي الى صدام بين اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين مع بعض الأندية الجماهيرية، ولا أعتقد أن العزيز ياسر المسحل يريد حدوث مثل هذا الأمر قبل المونديال".

تابع "أتمنى بعد كأس العالم حسم الأمر الذي لن يرضي الجميع .. ضجة أسبوع لا أكثر".

يُشار إلى أن الهلال يحمل لقب الدوري السعودي للمواسم الثلاثة الأخيرة، ويُعد النصر آخر فريق غير الهلال فوز بالدوري وحدث ذلك موسم 2018-2019.