ضامن برشلونة: ميسي لم يبكي لأسباب رياضية ورحيله كان ضروريًا للمستقبل

كشف خوسيه إلياس الضامن الأكبر لنادي برشلونة الإسباني، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرحيل عن الفريق.

ميسي أنهى رحلته مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده، منتقلًا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

إلياس أكد أن ما حدث لم يكن لأسباب رياضية، خلال مقابلة مع برنامج "لا سوتانا"، حيث كشف تطرق إلى أسباب رحيل النجم الأرجنتيني.

وقال إلياس:"ميسي لم يكن يبكي لأنه لن يلعب في برشلونة، ولكن من أجل مجموعة الأشياء التي كان يعيشها، خاصة وأنه صنع حياته في النادي والمدينة مع عائلته".

وأضاف:"كان يجب اتخاذ هذا القرار في نهاية المطاف، لتحويل برشلونة إلى فريق ناجح يبني مشروعه من دون ميسي".

وتابع:"برشلونة كان لديه أيضًا بعض القيود الاقتصادية والتنظيمية، وكان يجب التعامل مع بعض التخفيضات في الرواتب التي كان من الصعب تحملها".

وأوضح:"لم يكن لدينا المال لندفعه وكنا نعاني لتقسيط راتبه، وهو ما يفعلونه في باريس، كان عليك أن تخدع نفسك لتعتقد أنه سيستمر معنا، وعمومًا كان علينا إنشاء فريق جديد ومثير، ولا يمكنك فعل ذلك مع وجود ميسي".

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يذكر أن إلياس كان أحد أهم الأسباب التي ساهمت في فوز جوان لابورتا بمنصب رئيس النادي في مارس الماضي، وقدم الكثير من الضمانات التي ساعدته للنجاح في الانتخابات.