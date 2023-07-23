ضاع جهد وليد معاذ هباءً .. لاعب الأهلي السابق يهدد بدعم شكوى بيتسو موسيماني أمام فيفا!

الأهلي مهدد من فيفا من جديد..

يبدو أنه لا مهرب للأهلي السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ أن الراقي لم يتعلم الدرس من القرار السابق بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات.

فيفا كان قد عاقب الراقي قبل أشهر بقرار منع تسجيل لاعبين جدد لفترتين، في ظل تراكم القضايا الخارجية والشكوى عليه، لكن نجح وليد معاذ؛ رئيس النادي السابق، في الحصول على حق التدابير الوقتية وإيقاف القرار بشكل مؤقت، إلا أن المجلس الحالي برئاسة خالد العيسى، قد يقود النادي للقرار الأول من جديد.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الأنجولي كيسانجا باستوس؛ مدافع الأهلي، طالب إدارة النادي بتسليمه رواتب ستة أشهر متأخرة له، مانحًا إياها مهلة عشرة أيام كحد أقصى، قبل اللجوء للفيفا.

وأوضحت الصحيفة أن الأنجولي طلب منحه 540 ألف يورو، تمثل رواتبه المتأخرة، بجانب مكافأة الصعود لدوري روشن، رافضًا منح النادي الجداوي أي مهلة جديدة أو التسامح معه في حال انتهت العشرة أيام المحددة.

وحال تقديم باستوس لشكواه فإن موقف الأهلي سيصبح ضعيفًا أمام الاتحاد الدولي، في ظل استقبال الشكوى نفسها قبل أيام من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، والخاصة بعدم استلامه رواتب ستة أشهر، وشكوى من فسخ عقده من طرف واحد.

يذكر أن باستوس كان قد انضم للراقي في صيف 2022م، ليخوض معه معركته في دوري يلو للدرجة الأولى، قبل أن يقوده في الأخير لتحقيق اللقب والعودة لدوري روشن من جديد.