صور - 6 لاعبين من منتخب المغرب قضوا ليلة في "ملهى ليلي" قبل لقاء بنين

المنتخب المغربي ودع البطولة أمام بنين من دور الـ16

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، خلال الأيام الأخيرة، قيام بعض لاعبي المنتخب المغربي بمغادرة معسكر أسود الأطلس ليلة مباراة بنين للتواجد في أحدى الملاهي الليلة والعودة في ساعة متأخرة.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير المغربية مرفقة بصور لكلًا من ياسين بونو حارس المرمى، وفيصل فجر لاعب المنتخب المغربي داخل الملهى الليلي.

وذهب 6 لاعبين من المنتخب المغربي لإحدى الملاهي الليلية، وهم فيصل فجر ونبيل درار ومروان دا كوستا والثلاثة حراس لأسود الأطلس.

وخرج المنتخب المغربي من منافسات كأس الأمم الإفريقية أمام بنين في دور الـ16 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي من المباراة.

ولم تكن هي الأزمة الأولى التي تضرب المنتخب المغربي مؤخرًا في فترة كأس الأمم الإفريقية، حيث تم استبعاد حمدالله من المعسكر بسبب خلافات مع اللاعبين والجهاز الفني.