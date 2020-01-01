صور - حسام حسن في زيارة إلى الأهلي: سأتواجد بكثرة الفترة المقبلة

عميد لاعبي العالم السابق لم يحضر للقلعة الحمراء منذ سنوات

تواجد حسام حسن؛ نجم الأهلي المصري الأسبق والمدير الفني لسموحة السابق، اليوم الأحد، في القلعة الحمراء بعد سنوات من الغياب عن زيارة ناديه.

حسن مدرب حر حاليًا بعدما رحل عن تدريب نادي سموحة السكندري، في يناير الماضي، وخلفه حمادة صدقي في تدريب الفريق.

وتأتي زيارة حسام حسن للقلعة الحمراء اليوم، لخوض مباراة خماسية مع زكريا ناصف، أحمد حسن، محمد رمضان وإبراهيم عبد الصمد.

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وقال عميد لاعبي العالم الأسبق، في تصريحاته لموقع "في الجول": "زيارتي أمر عادي، جئت لاستعادة ذكرياتي الجميلة بالأهلي، فهو بيتي، بجانب أنني خضت مباراة جميلة اليوم مع نجوم سابقين، وسأتواجد بكثرة هنا الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم أكن أحضر للأهلي في الفترة الماضية، لظروف ومواعيد التدريبات، لكن الآن أمامي فرصة لعدم انشغالي بأي أمور".

حسن اختتم: "الأهلي بيتي وأسعدني كثيرًا التفات الجماهير حولي وترحيبهم بي والتقاط الصور معي".