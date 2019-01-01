صور - أبو ريدة يهدي الرئيس السيسي تميمة كأس الأمم الإفريقية وأول بطاقة مشجع

كأس الأمم الإفريقية تنطلق منتصف العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أهدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تميمة كأس الأمم الإفريقية 2019 لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وتقام البطولة في مصر، في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا في أول مرة في تاريخ البطولة.

وظهر أبو ريدة يهدي الرئيس السيسي تميمة كأس الأمم الإفريقية "توت" والتي كشفت عنها اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم.

وحصل أيضًا رئيس مصر على أول بطاقة للمشجعين في كأس الأمم الإفريقية 2019 تكريمًا له، حيث تفقد سير العمل الخاصة في البطولة.

وتواجد مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر أيضًا خلال حضور الرئيس السيسي، في اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019.