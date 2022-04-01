صورة غير لائقة.. مبابي يهاجم شركة مراهنة بسبب والده!

قام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بمهاجمة إحدى شركات المراهنة، بسبب السخرية من والده بصورة غير لائقة.

وشارك مبابي في مواجهة فرنسا مع جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز الديوك بخماسية نظيفة.

ونجح نجم باريس سان جيرمان بتسجيل ثنائية لصالح بلاده، لتخرج شركة "ويناماس" للمراهنة للتعليق بطريقة غريبة.

ماذا فعلت الشركة؟

تشتهر هذه الشركة في فرنسا بنزاعاتها الكبيرة مع الرياضيين وأندية كرة القدم، ليأتي الدور على مبابي بصورة غريبة.

وقامت الشركة بنشر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، لمشجع يقوم بإظهار مؤخرته في المدرجات.

وعلقت عليها قائلة:"هذا ويلفريد مبابي أثناء هدف نجله ضد جنوب أفريقيا".

كيف رد مبابي؟

النجم الفرنسي اعتبر الصورة مهينة لوالده وغير لائقة، لذلك قرر الرد عبر حسابه بعدما اعتبر الأمر مزحة سيئة الذوق.

وقال مبابي:"هذا خطر المقامرة عبر الإنترنت، لا توجد أي حدود، برجاء إظهار القليل من الاحترام من فضلكم".

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