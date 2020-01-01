صورة .. حينما ارتدى ماجد عبدالله القميص رقم 3 لاستفزاز جماهير الهلال

كان احتفال جماهير وفريقي العالمي لا يُنسى بهذه المناسبة الغالية

تتويج تاريخي وبطولة لا تُنسى لجماهير وجميع منسوبي نادي النصر، حينما تغلب على ضيفه وجاره الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين.

وكان احتفال جماهير العالمي لا يُنسى بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم خاصة وإنه جاء على حساب الغريم التقليدي نادي الهلال.

وبالعودة إلى موسم 1994\1995، والذي كان يُلعب بنظام المربع الذهبي، أنهى الهلال متصدرًا الترتيب برصيد 43 نقطة، وحل الاتفاق وصيفًا برصيد 41 نقطة متساويًا مع الرياض، وحل النصر رابعًا برصيد 40 نقطة.

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وفي قبل النهائي تغلب الهلال على الرياض بهدف نظيف، وفاز النصر على الاتفاق برباعية نظيفة، وفي النهائي تغلب العالمي على الزعيم بنتيجة 3\1.

كواليس المباراة كانت مثيرة، حيث تمكن محيسن الجمعان من تسجيل هدف التقدم، وأضاف ماجد عبدالله، وقلص يوسف الموينع النتيجة لفريقه، قبل أن يُسجل ماجد عبدالله الهدف الثالث وحسم المباراة.

قصتنا ليست في المباراة وإنما في الاحتفال الخيالي الذي قامت بعد إدارة العالمي عقب الفوز بهذه المباراة واللقب السادس في تاريخ الفريق ببطولة الدوري.

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وأقامت إدارة النصر مناورة في معقل النادي بحضور مدرج الشمس، الذي حضر من أجل تشجيع وتحفيز اللاعبين وتقديم التهنئة على هذ اللقب.

وشهدت المناورة ظهور ماجد عبدالله بالقميص رقم 3 على غير عادته، حيث كان رقم 9 هو رقمه المُفضل، والذي تألق به طوال مسيرته.

وجاء ارتداء ماجد عبدالله للقميص رقم 3 في اشارة واضحة واستفزازية لجماهير الهلال، لتذكريهم بثلاثة فريقه التي حسمت بطولة الدوري بجدارة.

يُذكر أن الراحل سمو الأمير عبدالرحمن بن سعود كان قد منح لاعبي النصر 80 ألف ريال لكل لاعب في الفريق، وحصل ماجد عبدالله حينها على نصيب الأسد من هذه المكافأة.