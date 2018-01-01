صورة| تسريب قميص برشلونة الثالث للموسم القادم

القميص مستوحى من أوائل التسعينات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف موقع فوتي هيدلاينز المتخصص في قمصان الفرق، عن تسريب للقميص الثالث المحتمل لبرشلونة في الموسم المقبل 2019-2020.

وجاء التصميم بإحدى درجات اللون الأزرق بطراز حديث على شكل مستطيلات يتخللها اللون الأحمر. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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أما الأطراف حول الرقبة والأكمام فصممت باللون الأزرق الداكن، في القميص الذي يعد تحديثاً لأحد قمصان النادي في أوائل التسعينات.

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ولم يصدر أي تأكيد بعد بشأن تلك التسريبات، التي أتت بعد تسريب الرداء الأساسي والاحتياطي أيضاً.

وكان الأول قد أثار جدلاً واسعاً لتخلي الفريق عن نهج الخطوط المعتاد، محولاً القميص إلى مربعات.