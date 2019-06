صورة بوفون عبر تويتر = 4 مخالفات قانونية!

نشر جيانلويجي بوفون أسطورة الحراسة الإيطالية صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال قيادته للسيارة، ولكنها أخذت منحنى مختلف تماماً..

كان الغرض الأصلي من الصورة هو التعليق المكتوب أعلاها:"للسفر قاعدة واحدة فقط: لا تعُد مثلما غادرت، عُد مختلفاً".

ولكن موقع فوتبول إيطاليا رصد اختراق "جيجي" للعديد من القوانين بتلك الصورة، إذ لا يرتدي حزام الأمان ويشير عداد سيارته إلى 155 كم في الساعة، والحد الأقصى في إيطاليا هو 130.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1