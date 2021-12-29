صورة | النصر يُعلن عن وظيفة جديدة لتاليسكا في الفريق

أعلن نادي النصر السعودي عن وظيفة جديدة لمهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في الفريق، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

الفريق السعودي كان قد تعاقد مع تاليسكا بداية الموسم الجاري بعد صراع شرس مع الهلال، ويُقدم اللاعب أداءً قويًا رغم بعض الانتقادات التي بدأت تختفي تدريجيًا خاصة بعد رحيل عبد الرزاق حمدالله.

ما هي وظيفة تاليسكا الجديدة في النصر؟

تويتر النصر نشر صورًا لتاليسكا وهو يمسك كاميرا ويقوم بالتصوير، وقد كتب معلقًا "تاليسكا استلم مهمة التصوير اليوم، ما توقعاتكم للنتيجة".

النادي نشر تغريدة أخرى تضمنت صورتين لمدافعيه، عبد الإله العمري وسلطان الغنام، من تصوير تاليسكا، وكتب معلقًا "سيتم الاعتماد".

جماهير العالمي احتفت بالصور كثيرًا، وأشارت إلى أن تلك وظيفة جديدة للمهاجم المتألق في النصر بعد وظيفتي إحراز الأهداف وصناعتها.

ماذا قدم تاليسكا حتى الآن مع النصر؟

صاحب الـ27 عامًا لعب 13 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل بها 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

تاليسكا خاض مباراة دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يُسجل، لكنه ساعد النصر على هزيمة الاتفاق والصعود إلى ربع النهائي.

في دوري أبطال آسيا، لعب تاليسكا 3 مباريات مع النصر سجل بها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، علمًا أن الفريق خرج من البطولة بعد الخسارة أمام الهلال في نصف النهائي.

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