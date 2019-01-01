صورة - الفرنسي جوميس يقضي إجازته في جزر سيشل

جوميس نشر صورة له على حسابه الشخصي

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نشر اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي صورة له وهو يستمتع بالإجازة الخاصة عقب نهاية الموسم 2018\2019.

جوميس نشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يتناول مشروب خاص.

وأظهرت الصورة تواجد اللاعب في جمهورية سيشل التي تقبع على المحيط الهندي، على عكس العديد من اللاعبين الذين يقضوا الاجازة في أوروبا.

جوميس كان قد نفى خلال الأيام الماضية وجود مفاوضات من قبل مسؤولي نادي فنربخشة التركي، بعدما تحدثت العديد من التقارير عن رغبة النادي التركي في ضمه.

أحد هولاء الأطفال أصبح لاعب مشهور الأن.. هل تستطيع التعرف عليه 🤔 pic.twitter.com/GUuuAYTkF0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

وقال اللاعب في تصريحات للصحافة التركية أن قلبه متُعلق بناديه السابق جلطة سراي ومن الصعب ارتداء قميص المنافس.

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يُذكر أن جوميس قد أنهى الموسم الماضي في وصافة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 هدف خلف المتصدر عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.