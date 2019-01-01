صوّت الآن | مبولحي، القرني أم نافاس؟ من الأقرب لشخصية "جاريك" في كول أوف ديوتي: مودرن وورفير

من أكثر لاعب يعكس شخصية سيرجنت كايل جاريك داخل الملعب

أُطلقت النسخة الجديدة للعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، في حفل مميز أقيم في دبي، والذي قمنا بتغطية خاصة له عبر موقعنا ، ويبدو أن اللاعبين بدؤوا الآن يعتادون على الخاصيات الجديدة في اللعبة، وكذلك على شخصياتها المميزة، والتي يأتي على رأسها المختصون الـ5.

وللتعرف أكثر على شخصيات اللعبة، قررنا في Goal.com مقارنتهم ببعض لاعبي كرة القدم، وذلك بغية تقريبهم منكم، قبل الحصول على رأيكم الشخصي حول اللاعب الذي يقترب أكثر منهم.

أما الشخصية التي سنتطرق لها اليوم، فهي شخصية "سارجنت كايل جاريك".

جاريك شخصية تُحب التدمير وتحمي ظهر رفاقها، قوي وممتاز في الحراسة الفردية، بل ذلك ما يحبد القيام به. حارس أمين ولا يدع أدق التفاصيل تمر دون أن يدقق فيها تفاديًا للمفاجآت، ما يجعله يُذكرنا بشخصية حارس المرمى في كرة القدم، وإن جمعنا بين خاصيات شخصيته ومظهره، فقد نهتدي للحراس الثلاثة المواليين والذين قد يكونوا الأكثر شبهًا له:

رايس مبولحي: حارس سريع البذيهة، مرن ومن بين الأميز في إفريقيا في مركزه. مستواه المميز مكّنه من قيادة الجزائر لتحقيق لقب الكان الأخير، ولعل قوة التركيز على التفاصيل لديه تجعله قريبًا من شخصية جاريك.

فوّاز القرني :حارس الاتحاد السعودي فواز القرني يمتلك الكثير من نقاط التشابه على صعيد المظهر، كما أن القرني حارس أمين ومميز على غرار جاريك..

كيلور نافاس : من بين الأفضل في العالم في مركزه، والكثيرون سيتذكرونه بمستوياته مع ريال مدريد في الحقبة الذهبية التي تُوّج فيها بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا على التوالي. حارس مميز، يملك بعض الشبه مع جاريك.