الأهلي ضد صن داونز: مباشر لحظة بلحظة

صن داونز × الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وصن داونز.

45+1' ركلة حرة مباشرة للأهلي، نفذها علي معلول، ولكن حارس صن داونز يتألق ويتصدى لها.

45' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

44' أووووووووه فرصة خطيرة للأهلي تسديدة قوية من محمد هاني، ولكن تألق مواني ونجح في التصدي لها.

41' تسديدة من موكوينا لاعب صن داونز تصدى لها الشناوي بثبات.

38' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الطرفين.

34' أووووووه تسديدة قوية من ديانج، تمر من فوق العارضة وتتحول إلى ركلة مرمى.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

23' عرضية من الجانب الأيسر للأهلي أبعدها الدفاع ووصلت إلى ديانج الذي سدد تسديدة قوية وتخرج إلى ركلة مرمى.

19' عرضية من علي معلول، وصلت إلى حمدي فتحي الذي قابلها برأسية قوية الدفاع حولها إلى ركنية ومرت بسلام.

11' هدوء في أحداث المباراة وانعدام الفرص الخطيرة حتى الآن.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

انطلاق المباراة

تشكيل صن داونز

التشكيل | 3-5-2

كينيدي مواني

روشين دي ريك – ريفالدو كويتزي – بريان أونيانجو

خوليسو مودو – برادلي رالاني – أنديلي جالي – ليل لاكاي – ثيبوهو موكونيا

بيتر شالوليلي – ثيمبا زواني

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

محمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

على الجانب الآخر صن داونز تغلب على الهلال في أولى المباريات وتعادل مع المريخ، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج أرضه، للبقاء على صدارة المجموعة الأولى .

الأهلي سقط في فخ التعادل في أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السوداني ضد الأهلي في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد الهلال في أم درمان بالعاصمة السودانية.