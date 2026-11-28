قاد الثنائي العربي والأفريقي سعود عبد الحميد وعبد الله سيما فريق لانس لتحقيق انتصار عريض خارج الديار على حساب أنجيه بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشهد اللقاء عودة لانس في النتيجة مرتين قبل أن يفرض سيطرته الكاملة في الشوط الثاني بفضل التفاهم الواضح بين اللاعبين.

بصمة سعود عبد الحميد في التحول الهجومي

عانى لانس في بداية اللقاء وتأخر في النتيجة مرتين أمام أصحاب الأرض، إلا أن عبد الله سيما أعاد الفريق إلى أجواء المواجهة بتسجيل هدف التعادل الأول في الدقيقة 43 بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلية.

ومع عودة أنجيه للتقدم مجددًا في الشوط الثاني، ظهرت بصمة سعود عبد الحميد في الدقيقة 64 بتقديم تمريرة حاسمة متقنة إلى سيما داخل منطقة الجزاء، استغلها الأخير بتسديدة أرضية بالقدم اليمنى نحو الزاوية اليسرى ليدرك التعادل الثاني لفريقه.

ولم يكتف الدولي السعودي بالصناعة المباشرة، بل كان عنصرُا رئيسيُا في بناء الهدف الرابع الذي سُجل في الدقيقة 76، حيث شارك في سلسلة التمريرات المنظمة بتمرير الكرة إلى فلوريان توفان الذي أرسلها بدوره تمريرة بينية متقنة إلى سيما ليودعها الشباك.

وخاض الظهير الأيمن السعودي 88 دقيقة قدم خلالها أداءً متوازناً بين الواجبات الدفاعية والهجومية على الرواق الأيمن، ونجح في صناعة فرصتين محققتين للتسجيل مع وصول دقة تمريراته إلى 86 في المئة.

خماسية تاريخية لعبد الله سيما

تمكن المهاجم السنغالي من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بل حتى انها المرة الأولى التي يسجل فيها أكثر من ثنائية في لقاء واحد.

وجاءت أهدافه الخمسة من أصل 8 تسديدات على المرمى وبمعدل أهداف متوقعة بلغ 1.63 هدف فقط، مما يعكس كفاءته العالية في إنهاء الهجمات.

وبعد هدفي الدقيقتين 43 و64، أضاف سيما الهدف الثالث في الدقيقة 70 إثر تمريرة من ماتيو أودول، ثم سجل الرابع في الدقيقة 76، قبل أن يختتم مهرجان الأهداف بضربة رأسية في الدقيقة 81 بعد عرضية من فلوريان سوتوكا ليغادر الملعب في الدقيقة 84.

بيت القصيد

تؤكد هذه المباراة أن القيمة الحقيقية للأدوار التكتيكية تظهر في اللحظات الحاسمة، فقد منح تحرك سعود عبد الحميد الذكي وتمريراته الدقيقة المساحة والفرصة لعبد الله سيما لتحقيق إنجاز تهديفي غير مسبوق في مسيرته، ليخرجا معًا بأكبر مكسب فني لفريق لانس في مشواره بالدوري الفرنسي.