شهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة للغاية؛ بخصوص "الاستحواذ" على عملاق جدة النادي الأهلي، الذي أصبح مملوكًا بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعاني الأهلي بشدة "رياضيًا وإداريًا"، في العام الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسمين الماضيين.
وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الأربعاء، عن تقدم خالد العيسى، رئيس الأهلي السابق، بطلب لـ"الاستحواذ" على حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة النادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن طلب العيسى، جاء بالتحالف مع "صندوق خليجي"؛ حيث يريد رئيس الراقي السابق العودة إلى المشهد الأهلاوي مجددًا، من بوابة الاستثمار والملكية.
والعيسى؛ هو الرئيس السابق الذي توج معه الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" في الموسمين الماضيين، لأول مرة في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.
العيسى ينتظر.. والأهلي سيكون النادي الأخير!
واستكمالًا لخبرها.. أكدت الصحيفة أن طلب العيسى، تم تقديمه منذ شهر تقريبًا؛ حيث يتم انتظار موافقة الجهة المسؤولة، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ.
وأعلنت الصحيفة أن الأهلي؛ سيكون آخر نادٍ يتم الاستحواذ عليه، بعد كل من الثلاثي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد".
وأساسًا.. الهلال انتقلت 70% من ملكيته، إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال.
والآن؛ تترقب الجماهير مصير كل من "النصر، الاتحاد والأهلي"، والذين هم مملوكين لصندوق الاستثمارات العامة حاليًا.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".