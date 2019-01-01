صناعة كرة القدم - لاعبو الدوري الإنجليزي يدفعون 1.1 مليار ضرائب

أرقام هائلة تكشف حجم تطور كرة القدم في السنوات الأخيرة.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دفع لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2016-17، ما يُقدر بـ1.1 مليون جنية أسترليني كضرائب حسب أحد شركات الضرائب المتخصصة.

ويعد هذا المبلغ هو الثلث من الذي يدفعه الدوري وكذلك الأندية والمقدر بـ3.3 مليار جنية أسترليني، والذي ارتفع من موسم 2013-14 من 2.4 مليون جنية أسترليني.

وتتاح 100 ألف فرصة عمل ويضخ الدوري الإنجليزي استثمارات في الاقتصاد البريطاني، 7.6 مليون جنية أسترليني، من خلال 1500 لاعب محترف في 20 ناديًا.

وحسب التقارير فأن أندية الدوري الإنجليزي ستدفع من أجل إقرار اتفاقات جديدة للمهاجرين الجدد، لتسمح بضم لاعبين جدد من حول العالم، بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، بيل بوش قال: "سيكون هناك خروج بسبب الـ"بيرأكست"، وقد يكون إيجابي للدوري الإنجليزي، وقد يكوت ضارًا، نحن مترقبين بسبب عدم التأكد".

🚨 رسمياً: موناكو يُعلّق منصب هنري كمديرًا فنيًا لنادي الإمارة بعد النتائج السيئة للفريق تحت إدارته وإسناد قيادة الفريق في الفترة الحالية لـ بياسي pic.twitter.com/BStnLmhjRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

الجدير بالذكر أن صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواسم الأخيرة، تتخطى حاجز المليار يورو كأعلى الدوريات صرفًا على الصفقات في العالم.