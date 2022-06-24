"صمتكم شراكة في الهدم" ... دعوة صريحة للاعبي الأهلي للتمرد على الإدارة

الأهلي أصبح رسميًا في دائرة الهبوط لدوري يلو

صدم الأهلي عشاقه بالخسارة أمام الرائد في الجولة الماضية من الدوري السعودي 3-1 ليدخل رسميًا دائرة الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولى السعودي، وهو ما زاد النار اشتعالًا في وجه الإدارة بقيادة ماجد النفيعي.

الناقد الرياضي محمد الثقفي وجه دعوة صريحة للاعبي الأهلي للتمرد على الإدارة، مؤكدًا لهم أن صمتهم يعني أنهم شركاء في هدم تاريخ النادي العريق.

ماذا قال الثقفي للاعبي الأهلي؟

الثقفي طالب بطرد جهاز كرة القدم في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى صدمة لتُحدث الأثر المطلوب، وأوضح أن المدرب السعودي صالح المحمدي هو الحل للحفاظ على تاريخ النادي وتفادي الهبوط.

وانتقل بعدها للحديث إلى اللاعبين مطالبًا إياهم بالخروج إعلاميًا والحديث عن أفعال الإدارة، محذرًا إياهم بأن صمتهم يُصنف بأنه شراكة في هدم تاريخ الأهلي.

إذ كتب عبر تويتر "يجب طرد جهاز كرة القدم في الأهلي، لابد من إحداث صدمة في الفريق، المحمدي حل يُحفظ من خلاله تاريخ الأهلي".

"اللاعبون يمرون بوقت عصيب، وأدعوهم للخروج إعلامياً للحديث عن ما فعلته هذه الإدارة .. وسكوتهم نصنّفه شراكة في هدم تاريخ الأهلي، فلا منطقة رمادية اليوم، ننتظركم الليلة".

يجب طرد جهاز كرة القدم في #الاهلي ، لابد من إحداث صدمة في الفريق ، المحمدي حل يُحفظ من خلاله تاريخ #الاهلي ..

اللاعبين يمرون بوقت عصيب ، وأدعوهم للخروج إعلامياً للحديث عن مافعلته هذه الإدارة ..

وسكوتهم نصنّفه شراكة في هدم تاريخ #الاهلي ، فلا منطقة رمادية اليوم ، ننتظركم الليلة .. — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) June 24, 2022

ما هو موقف الأهلي في الدوري السعودي؟

الأهلي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، إذ هو أحد 7 أندية مازالت تتنافس للهروب من الهبوط إلى دوري يلو، ويبدو أن الأمور لن تُحسم تمامًا إلا مع الصافرة الأخيرة لآخر مباريات الموسم يوم 27 يونيو القادم.

الأهلي يتواجد في المركز الـ14 حاليًا برصيد 31 نقطة وخلفه الاتفاق بنفس الرصيد، فيما يتواجد الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة وفوقه الفيصلي والرائد والتعاون ولكل منهم 33 نقطة وأخيرًا الطائي بـ34 نقطة وقد ضمن عمليًا البقاء.

الأهلي سيُواجه الشباب في الجولة الأخيرة يوم الإثنين القادم، فيما سيلعب الباطن ضد الاتحاد والفيصلي أمام الهلال، وتأمل جماهير الراقي في الفوز بالرياض وتحقيق فرسي صراع الصدارة الفوز لضمان البقاء وتجنب الهبوط إلى دوري يلو.

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