صلاح (33) ونغوموها (17) يقودان ليفربول للفوز في أنفيلد

عرف ليفربول أخيرًا طعم الفوز من جديد. فبعد ثلاث هزائم متتالية، فاز فريق آرنه سلوت مساء السبت على فولهام بنتيجة 2-0. وسجّل ريو نغوموها ومحمد صلاح الهدفين.

بدأ في صفوف ليفربول لاعبان هولنديان أساسيين: فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع وكودي غاكبو في مركز المهاجم. واضطر ريان غرافنبرخ إلى الجلوس على مقاعد البدلاء. كما بدأ صلاح أساسيًا أيضًا، بعدما اضطر مساء الأربعاء إلى البقاء على دكة البدلاء طوال تسعين دقيقة أمام باريس سان جيرمان (خسارة 0-2).





في الدقائق الافتتاحية حصل الفريقان على بعض الفرص، وإن كان ليفربول الفريق الأفضل بوضوح. لكن أخطر فرصة أولى كانت لهاري ويلسون لاعب فولهام، الذي رفع الكرة قليلًا فوق مرمى جيورجي مامارداشفيلي.

وبعد دقائق قليلة تقدم «الريدز» عبر نغوموها. إذ توغّل الموهوب البالغ من العمر سبعة عشر عامًا من الجهة اليسرى إلى العمق وسدد كرة مقوسة سكنت الشباك. وبهذا أصبح أصغر هداف لليفربول على الإطلاق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وبعد ذلك مباشرة تقدم أصحاب الأرض إلى 2-0. إذ استلم غاكبو كرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لصلاح. ولم يتردد المصري فسدد مباشرة دون ترويض لتستقر الكرة في الزاوية البعيدة.

وفي الشوط الثاني سنحت لليفربول عبر غاكبو، الذي لم يتمكن من السيطرة على عرضية جميلة من جيريمي فريمبونغ، وكذلك عبر أليكسيس ماك أليستر فرص كبيرة لإحراز الهدف الثالث، لكنه لم يتحقق.

وبهذا الفوز يعزز ليفربول موقعه في المركز الخامس. ويأتي تشيلسي خلفه بفارق أربع نقاط، لكنه خاض مباراة أقل. ويخوض ذلك النادي مباراة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي.



