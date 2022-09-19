صلاح ينعي ملكة إنجلترا ويغرق في الانتقادات!

النجم المصري ينعي ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية ويقع في بحر من الانتقادات.

قام النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بنعي إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا بعد أن توفيت قبل حوالي 11 يومًا بمناسبة إقامة جنازتها اليوم الإثنين.

جاء هذا في تغريدة نشرها النجم المصري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل، ولم تتخط كلماتها نطاق النعي.

وكتب صلاح: "اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".

وأضاف باعثًا رسالة للعائلة المالكة بعد أن ظهر في حفل رفقة الأمير ويليام قبل عدة أشهر: "كل أفكاري مع العائلة المالكة في ذلك اليوم التاريخي والعاطفي".

النعي آثار الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح الذي أغضب قطاع لا بأس به من جماهير منتخب بلاده وفريقه.

وجاءت الردود قاسية على صلاح من الطرفين، حتى أن بعض جماهير ليفربول ادعت أنها ليست جزءًا من بريطانيا العظمة.

جدير بالذكر أن صلاح لم يبدأ هذا الموسم بشكل طيب مع ليفربول، رغم تسجيله لأربعة أهداف وصناعته لثلاثة في كل المسابقات حتى الآن.