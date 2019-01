صلاح ينافس هازارد على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج بوجود المصري هداف ليفربول، محمد صلاح.

محمد صلاح حصل على جائزة لاعب الشهر 3 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي.

وبجانب محمد صلاح، تواجد فيرجيل فان دايك أيضًا من ليفربول ومن توتنهام ظهر هاري كين وهيونج سون.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for December contenders



VOTE ➡️ https://t.co/yUl4oMLIlC pic.twitter.com/dZdbygKtrl — Premier League (@premierleague) January 4, 2019