صلاح يكشف أسوأ لحظاته في كرة القدم وأسباب ذعر ليفربول

محمد صلاح نجم ليفربول يكشف عن أسوأ لحظاته في صفوف ليفربول وأسباب خوفه مع زملائه أثناء فيروس كورونا.

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن أسوأ لحظات مسيرته الكروية، وتحدث عن فترة فيروس كورونا التي كاد فيها فريقه ألا يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في كلمات قالها خلال مقابلة ضمن الفيلم التسجيلي الخاص بفوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي، والذي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال صلاح: "عندما جئت لهنا قلت أن حلمي هو الفوز بالدوري الإنجليزي، ربما ضحك البعض على تلك الكلمات لكننا نجحنا في الفوز بالبطولة".

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وأردف: "الفوز على مانشستر سيتي في البداية منحنا أقوى الدوافع فهم كانوا الأبطال، ثم ذلك الهدف في مانشستر يونايتد عنى الكثير بالنسبة لي".

وأضاف: "شعرنا بالذعر مع بداية فيروس كورونا، عندما قالوا أن البطولة سيتم إلغاءها، لم نكن لنتحمل ذلك بعد لعب كل هذا العدد من المباريات والحصول على فارق النقاط الكبير هذا مع بقية الفرق".

وأردف عن إصابته في الكتف بنهائي دوري أبطال أوروبا: "لقد كان شعوري وقتها هو الأسوأ، ربما كانت تلك هي أصعب لحظات مسيرتي، لا أستطيع وصف اللحظة أكثر من ذلك لقد كانت صعبة للغاية بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد توج بلقب الدوري الإنجليزي عقب عودة نشاط كرة القدم في إنجلترا بأيام قليلة، بالتحديد بعد تعثر منافسه مانشستر سيتي بالتعادل مع تشيلسي.