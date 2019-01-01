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صلاح يقود هجوم مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

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Reuters
خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر يعلن عن تشكيلة مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيلة الفريق في افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية ضد زيمبابوي.

التشكيلة جاء على رأسها محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الذي جاء في مركز الجناح الأيمن كما هي العادة.

وجاءت التشكيلة كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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في الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، وأيمن أشرف.

في وسط الملعب: محمد النني، طارق حامد وعبد الله السعيد صانع ألعاب.

وفي الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

ويخوض المنتخب المصري المواجهة الافتتاحية في البطولة بصفته صاحب الأرض، على رأس المجموعة الأولى التي تضم كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وزيمبابوي هي الوحيدة اليوم حيث سيتم استئناف مباريات المجموعة بمواجهة كل من أوغندا وزيمبابوي غدًا السبت.

 

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