صلاح يقارع ميسي وليفاندوفسكي على جائزة فيفا للأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، وحان الآن موعد الجائزة الأخرى التي ينتظرها الجميع.

ميسي الذي يلعب حاليًا مع باريس سان جيرمان، يتواجد ضمن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل من فيفا وسط منافسة شرسة.

ويتواجد أخيرًا النجم المصري محمد صلاح كمنافس له، على كل ما قدمه مع ليفربول طوال العام الماضي، والذي لم يحصل على حقه في الكرة الذهبية.

وأما المرشح الثالث فهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي يعتقد البعض أنه تعرض للظلم واستحق جائزة فرانس فوتبول.

وبالنسبة لجائزة أفضل لاعبة في العالم، يتنافس عليها كل من جينيفر هيرموسو لاعبة برشلونة وزميلتها أليكسيا بوتياس، بالإضافة للأسترالية سام كير نجمة تشيلسي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 17 يناير الجاري بمدينة زيورخ السويسرية.

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