"صلاح يعاني من ظلم الحكام أكثر من أي لاعب آخر"

يعتقد الكثير أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول يتعرض للكثير من الظلم بفعل التحكيم بحسب ما تكشفه إحصائيات الركلات الحرة والجزاء.

يتربع صلاح في الوقت الحالي على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكن إذا نظرنا لإحصائيات الاستفادة من الأخطاء فإن صلاح يبتعد كثيرًا عن الهدافين الآخرين.

الأمر الذي أثار دهشة بول تومكينز في تحليل مفصل لصحيفة "تومكينز تايمز" حيث تظهر إحصائية غريبة عن عدد الضربات الحرة والعقوبات التي يتلقاها الملك المصري مقارنةً بالمهاجمين الآخرين داخل أوروبا.

ما الذي كشفه محلل الأداء؟

وقال بول تومكينز عن صلاح: "عندما ترى الرسم البياني للمهاجمين في أوروبا وحصولهم على الأخطاء فإن صلاح لا يظهر في الصورة أنه يبدو أنه يجلس وحيدًا في جزيرة خاصة به، وهذا لا ينبغي أن يحدث".

وأضاف: "إنه يُعامل بقسوة بنسبة 50٪ أكثر من أي لاعب آخر، إذا قارنت بينه وبين مهاجمين الفرق الأخرى فإن عدد اللمسات متقاربة لكن صلاح لا يستفيد بالكثير من الأخطاء".

ما هي أرقام صلاح؟

يتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، ثم يأتي بعده زميله في الفريق دييجو جوتا بـ12 هدفًا.

ويأتي صلاح في المركز الثاني في صناعة الأهداف بـ10 تمريرات، حيث يتفوق عليه ألكسندر أرنولد بـ 11 تمريرة حاسمة.

بالنسبة لركلات الجزاء يتواجد الهداف المصري في المركز الثاني بإحراز 4 ركلات، ويتساوى معه الجزائري رياض محرز برصيد 4 ركلات أيضًا، ويتفوق عليهم جورجينو لاعب تشيلسي بتسديد 6 ركلات جزاء.

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