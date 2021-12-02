صلاح يرد على حلوله سابعًا في ترتيب الكرة الذهبية

رفض المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي التعليق على حصوله على المركز السابع في ترتيب تصويت الكرة الذهبية لعام 2021، رغم أنه اعترف أنه يأمل في إنهاء العام المقبل في مركز أعلى.

حصول صلاح على المركز السابع كان أمرًا مثيرًا للجدل، نظرًا لأن قائد منتخب مصر سجل 31 هدفًا مع ليفربول في 2020-21، بينما سجل بالفعل 19 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 19 مباراة فقط هذا الموسم.

ومؤخرًا يعتبر الكثيرون أن صلاح بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن نجم ليفربول رفض انتقاد المسؤولين عن احتلاله المركز السابع في ترتيب تصويت الكرة الذهبية.

ماذا قال صلاح؟

وأجرى صلاح مقابلة مع خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي بعد فوز ليفربول العريض على إيفرتون بنتيجة 4-1 في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.

وسجل صلاح هدفين مذهلين في مرمى إيفرتون ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلى 13 هدفًا يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة.

وقال صلاح عند سؤاله عن شعوره حيال التصويت: "ليس لدي أي تعليق"، قبل أن يضيف: "آمل أن أحصل على مركز أفضل العام المقبل".

ماذا قال صلاح عن مباراة إيفرتون؟

وتطرق صلاح خلال حديثه إلى مباراة إيفرتون بقوله: "كانت الرسالة من المدرب هي أنهم سيلعبون بقوة جسدية وبكامل قدرتهم في كل كرة، كان علينا فقط أن نلعب بطريقتنا ونحاول خلق الفرص، وهو ما فعلناه".

وأضاف عن الهدف الثاني: "كنت أتوقع منه (كولمان) أن يرتكب خطأ وهو ما حدث، كانت المباراة صعبة والنتيجة 2-1، لكن بعد أن أصبحت 3-1 أصبح الأمر أفضل بكثير".

وبتسجيل 19 هدفًا في الموسم حتى الآن، يعتقد صلاح أن هذه مجرد بداية لما يمكن أن يكون عامًا كبيرًا في ليفربول.

وعندما سُئل عن عدد الأهداف التي يخطط لتسجيل هذا الموسم رد: "أتمنى المزيد".

وأضاف: "هدف الأول هو الفوز ببطولة مع النادي، الدوري أو دوري أبطال أوروبا، وآمل أن أفوز بالبطولتين".

ما هو القادم بالنسبة إلى صلاح؟

مع الفوز على إيفرتون، حافظ ليفربول على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث حافظ تشيلسي ومانشستر سيتي على المركزين الأول والثاني بفوزهما على واتفورد وأستون فيلا على الترتيب.

وستكون مباراة ليفربول التالية أمام وولفرهامبتون يوم السبت، قبل أن يسافر "الريدز" إلى إيطاليا لمواجهة ميلان في آخر مباراة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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