صلاح يدعو ليفربول لمواصلة القتال ويؤكد: الإصابات سبب ما نحن فيه!

سعيد للغاية..

أبدى محمد صلاح، لاعب ليفربول، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على لايبزيج والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أهمية القتال في الفترة المقبلة والعودة إلى طريق الانتصارات بالنسبة للريدز.

وكان ليفربول قد انتصر ذهابًا على النادي الألماني بهدفين نظيفين، وعاد مرة أخرى وكرر نفس النتيجة مساء الأربعاء، وقد أحرز صلاح هدف المقدمة من تسديدة أرضية ساحرة.

الدولي المصري أكد على أن الريدز يعيشون حالة صعبة للغاية مؤخرًا بسبب الإصابات في المقام الأول، لكنه دعا نفسه وزملائه إلى مواصلة القتال في سبيل العودة إلى الطريق الصحيح.

صلاح في حديثه بعد مباراة لايبزيج قال "إنها نتيجة كبيرة بالنسبة لنا، لقد جئنا إلى هنا بعد خسارة بعض المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن الفريق ليس في أفضل حالاته".

كما أضاف "لكننا نريد القتال في دوري الأبطال وأيضًا في الدوري الإنجليزي ولنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وتابع الملك المصري متحدثًا عن هدفه "أود تسجيل المزيد من الأهداف، أنا سعيد لأنني سجلت اليوم وفاز الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وواصل متحدثًا عن حالة ليفربول هذا الموسم "لقد تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، لم نكن محظوظين ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا يجب أن نواصل القتال".

"علينا أن نأخذ كل مباراة وحدها وألا ننظر إلى الصورة الكبيرة، فإذا نظرت إليها ستجد أن الضغوط تزداد على كاهلنا بقوة."

وأردف صلاح بقوله "الأمور كانت صعبة في البريميرليج، بالطبع نحن لا نريدها أن تكون كذلك، ولكن هذا جزء من كرة القدم".

وأتم "في العامين الماضيين كُنّا نفوز وننطلق إلى الأمام دومًا، هذا العام تعرضنا للإصابات، إنه أمر صعب. الآن لدينا ثلاثة أو أربعة قلوب دفاع ويمكننا الاستمرار في الفوز".

الجدير بالذكر أن ليفربول تراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي ليصبح بالمرتبة الثامنة بعدما تلقى ست هزائم متتالية للمرة الأولى بتاريخه على ملعب أنفيلد بالشهرين الأخيرين.