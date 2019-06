صلاح يدخل التاريخ - أول مصري يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا اليوم أمام فريق توتنهام في المباراة التي تقام بمدريد.

وجاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل مرور 30 ثانية من المباراة بعد أن لمس سيسوكو الكرة بيده داخل منطقة جزاء توتنهام.

وسدد محمد صلاح الكرة بقوة في منتصف المرمى وحاول الحارس الفرنسي هوجو لوريس أن يتصدى لها لكن دون فائدة ليسجل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الثانية.

وأصبح محمد صلاح هو اللاعب الأفريقي الخامس الذي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا عقب كل من رابح ماجر وصامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني.

ولا تتوقف الأرقام هنا فركلة جزاء محمد صلاح كانت الأسرع على الإطلاق التي تم احتسابها في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وبهدف اليوم أصبح محمد صلاح يملك أهدافًا في كل أدوار بطولة دوري أبطال أوروبا بأهدافه في البطولة الموسم الماضي والموسم الماضي.

01:48 – Mohamed Salah’s opener for is the second fastest goal in a final, only behind Paolo Maldni (00:50) for versus Liverpool in 2005. Blocks. #UCLfinal pic.twitter.com/xymH4g79DG