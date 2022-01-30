صلاح يتساوى مع أبو تريكة .. مو يصارع الكبار في كأس إفريقيا

حقق محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر، رقمًا فرديًا جديدًا من خلال هدفه في منتخب المغرب، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

الفراعنة وأسود الأطلس يلتقيان حاليًا على ملعب أحمدو أهيدجو، لحسم الصاعد لدور نصف النهائي من البطولة القارية.

أسود الأطلس تقدموا مع مرور ست دقائق من عمر المباراة من ضربة جزاء، سجلها سفيان بوفال بنجاح.

ثم عادت مصر في الدقيقة 53، بعدما نفذ عمر مرموش ضربة ركنية، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها المدافع محمد عبد المنعم برأسية قوية، تصدى لها الحارس ياسين بونو، لكنها ارتدت لتجد محمد صلاح، يردها بسهولة في الشباك.

بهذا الهدف يصل صلاح إلى هدفه السادس في كأس أمم إفريقيا ليتساوى مع محمد أبو تريكة؛ نجم الفراعنة المعتزل.

ويفصل صلاح هدف واحد عن معادلة الثنائي علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد، فيما يتصدر حسن الشاذلي قائمة هدافي مصر في البطولة برصيد 12 هدفًا.

ويلي الشاذلي في القائمة حسام حسن برصيد 11 هدفًا، ثم أحمد حسن برصيد ثمانية أهداف.

يذكر أن الفائز من مواجهة مصر والمغرب، سيلاقي الكاميرون صاحبة الأرض في نصف النهائي.