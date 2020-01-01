صلاح ومحرز قدوة - لماذا تفضل المواهب العربية الاحتراف الخارجي؟

الاحتراف الخارجي حلمًا لجميع اللاعبين العرب

دائمًا نرى الاحتراف هو الهدف الأول والأسمى بالنسبة لأي لاعب عربي ذو موهبة كبيرة في عالم كرة القدم، ويضع بعض الطموحات من أجل تحقيقها خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

هناك الكثير والكثير من الأسباب التي تدفع المواهب العربية للاحتراف الخارجي خلال مسيرته الكروية، وتفضيل هذه الخطوة على الانضمام لأي ناد لم يحقق له طموحاته التي يجب أن يسعى خلفها دون توقف.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أسباب كثيرة دفعت اللاعبين العرب الذين يمتلكون موهبة لا مثيل لها للاحتراف الأوروبي بشكل خاص من أجل البزوغ في سماء كرة القدم.

- قوة البطولات الأوروبية

يعد أهم هذه الأسباب هي قوة الدوريات الخارجية يأتي على رأسها الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، فقوة هذه البطولات تدفعهم إلى الموافقة على أي عرض مقدم في بداية مشوارهم الكروي.

المزيد من الفرق

الموافقة على العرض ليس من الناحية المادية، ولكن أنه لا ينظر فقط إلى اللعب في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال ولكن المشاركة في البطولات القارية على رأسها دوري أبطال أوروبا تزيده من التألق وتكسبه خبرات تجعل منه لاعب قوي خاصًة إذا كان يمتلك موهبة كبيرة.

فعلى سبيل المثال نرى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وافق على الانضمام في بداية مسيرته إلى بازل السويسري، ورغم ضعف الفريق لكنه نجح في استغلال النظام داخل الفريق والتدريبات التي تختلف في الدوريات العربية، ومن بعدها انتقل إلى تشيلسي ولم ينجح في هذه التجربة.

صلاح لم ييأس وذهب إلى الدوري الإيطالي عن طريق فيورنتينا ومنه إلى روما ليعود مرة أخرى محط أنظار الجميع ليعود مرة أخرى البريميرليج عن طريق ليفربول ويحقق لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى هداف البطولة مرتين، والتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

صلاح ليس وحيدًا بل قد نرى الجزائري رياض محرز في نفس الوضع عندما بدأ الظهور في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي والذي حقق المفاجأة وتوج بالبريميرليج وتوج بلقب أفضل لاعب أيضًا، بالإضافة لنجوم عربية كثيرة مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي وغيرهم الذين قد يكونوا أمثلة كبيرة لمواهب عربية في الملاعب الأوروبية.

- نظام التدريبات واللياقة البدنية

يختلف التعامل بين الأندية العربية ونظيرتها الأوروبية في نظام التدريبات ورفع اللياقة البدنية ليساعد هذا اللاعب في مسيرته الكروية، فاللياقة البدنية تظهر بشكل واضح عندما يواجه منتخب عربي أي منتخب أوروبي في مسابقات قارية أو وديًا، إلا في أحيان قليلة يكون هناك ندية من الناحية البدنية.

- الأموال

قد يأتي المقابل المادي في بعض الأحيان عاملًا ثانويًا ولكنه لا يهمله اللاعب عند الانتقال إلى الدوريات الأوروبية والانتقال إلى الدوريات خارج المنطقة العربية يزيد من قيمته التسويقية بشكل كبير ويساهم في تطوير الموهبة وعدم فشلها.

- الاختفاء

موهبة اللاعب من الممكن أن تختفي في حال التواجد في فريق يعجز عن تطوير إمكانياته، فلهذا يقدم اللاعبين على الاحتراف الخارجي في المقام الأول حفاظًا على موهبته واختيار الفريق الذي يطور من مسيرته.