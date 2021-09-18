صلاح وماني يقودان ليفربول لفوز على كريستال بالاس، وتعثر مانشستر سيتي مع صحوة آرسنال

سبت ممتاز مثير..

انتصر ليفربول على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ساديو ماني في إحراز هدف المقدمة للريدز بالدقيقة 43، وهو هدف تاريخي للغاية بالنسبة للدولي السنغالي، إذ أنه رقم 100 في تاريخ مشاركاته مع ليفربول الذي يبلغ 244 مباراة على مختلف الأصعدة.

بعد ذلك وضع محمد صلاح ثاني الأهداف لليفربول في الدقيقة 78، وهو أيضًا هدف تاريخي للمصري باعتباره وضعه كعاشر أفضل هداف في تاريخ ليفربول برصيد 130 هدفًا.

أما الهدف الثالث فأتى عبر نابي كيتا في اللحظات الأخيرة، وهنا وجبت الإشارة إلى أن الغيني حلّ بديلًا لتياجو ألكنتارا الذي خرج مصابًا في الدقيقة 62 ولم يتبين حجم غيابه المتوقع حتى الآن.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول انطلاقته المثالية للبريميرليج، حيث يحتل الصدارة برصيد 13 نقطة من أصل 15 متاحين، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل فقط مع تشيلسي.

أما كريستال بالاس الذي يقوده أسطورة آرسنال باتريك فييرا، فقد تجمد رصيده من النقاط عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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مانشستر سيتي يتعثر وآرسنال يواصل صحوته

واكتفى مانشستر سيتي بتعادل سلبي مخيب للآمال مع ضيفه ساوثامبتون، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد.

وشارك رياض محرز كبديل في الدقيقة 68، وشهدت المباراة بآخر ربع ساعة إثارة استثنائية بعدما أحرز رحيم ستيرلينج هدفًا وألغاه الحكم بداعي التسلل.

هذا التعثر الجديد لكتيبة بيب جوارديولا ارتفع معه رصيد السيتي ليصبح 10 نقاط، بينما وصل ساوثامبتون للنقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.

من جهة أخرى، أكمل آرسنال صحوته التي بدأها الجولة الماضية، وانتصر للمرة الثانية على التوالي، وهذه المرة على بيرنلي بهدف نظيف في ملعب تيرف مور.

الهدف الوحيد أتى عبر الوافد الجديد مارتن أوديجارد في الدقيقة 30، ليصل آرسنال للنقطة السادسة، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة.