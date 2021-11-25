صلاح والأهلي والهلال يتصدرون المرشحين لجائزة جلوب سوكر 21

أعلنت جلوب سوكر، جائزة مؤتمر دبي الرياضي، عن قائمة المرشحين لجوائزها في الفئات المختلفة لعام 2021.

ويتم منح جائزة جلوب سوكر سنويًا لأفضل المنتمين إلى عالم كرة القدم سنويًا، سواء لاعبين أو مدربين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء اللاعبين.

ماهي قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام من جلوب سوكر؟

ضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب في عام 2021 من جلوب سوكر 22 لاعبًا أبرزهم المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تضم القائمة أيضًا كيليان مبابي، ونيمار، وروميلو لوكاكو، وروبرت ليفاندوفسكي، وإرلينج هالاند، وبرونو فيرنانديش، وكيفين دي بروينه.

ماهي قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العام من جلوب سوكر؟

تضم قائمة جلوب سوكر 14 مرشحًا لجائزة أفضل مدرب في عام 2021، يأتي على رأسهم الإيطالي أنطونيو كونتي، والفرنسي ديدييه ديشان.

كما تضم القائمة كذلك الألماني هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، ومواطنه توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي، إلى جانب بيب جوارديولا، وروبرتو مانشيني.

ماهي قائمة المرشحين لأفضل نادي في العام من جلوب سوكر؟

أعلنت جلوب سوكر عن تواجد 15 ناديًا في قائمة المرشحين لأفضل نادي رجال في العالم لعام 2021.

ويأتي الأهلي المصري والهلال السعودي على رأس تلك الأندية، وتضم القائمة أيضًا أتلتيكو مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني ،ومانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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