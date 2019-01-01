صلاح يزاحم ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل من الفيفا

فرينكي دي يونج يتواجد بالقائمة مع غياب أليسون بيكر وبرناردو سيلفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الأفضل لعام 2019.

وشهدت اختيارات الفيفا تواجد طبيعي لثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك، لمساهمتهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ويتنافس معهم الثنائي ليونيل ميسي من برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وبعد الموسم المميز لأياكس أمستردام وفوزه بالدوري الهولندي، وتأهله لنصف نهائي الأبطال، يظهر فرينكي دي يونج المنضم حديثاً لبرشلونة، مع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد ضمن المرشحين.

وتكتمل قائمة العشر لاعبين بهاري كين مهاجم توتنهام، إدين هازارد جناح ريال مدريد وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

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وكشف الفيفا عبر موقعه الرسمي، عن بداية عملية التصويت تمهيداً لاختيار الفائز بالحفل السنوي للاتحاد.

وجاءت المفاجأة الأكبر بغياب أليسون بيكر حارس ليفربول، رغم مشاركته مع ثلاثي الريدز بتحقيق لقب الأبطال، وكذلك بالفوز بكوبا أميركا مع البرازيل.

وأثار غياب برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي العديد من علامات الاستفهام، نظراً لمستواه المبهر مع الفريق الإنجليزي، وحصده دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.