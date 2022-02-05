صلاح: مواجهة السنغال حياة أو موت، وسأعود زميلًا لماني بعد المباراة!

أكد النجم المصري محمد صلاح قائد الفراعنة على استعداد منتخب بلاده الكامل لخوض المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية ضد السنغال.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث تحدث صلاح عن علاقته بساديو ماني، وترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم وغياب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن المباراة النهائي والعديد من الأمور الأخرى.

وقال صلاح: "نحن على أتم استعداد للمباراة نفسيًا وبدنيًا، لقد كانت بطولة صعبة للغاية، وقابلنا الكثير من الصعوبات بسبب الإصابات، أتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا".

وأضاف عن مواجهة ساديو ماني: "مواجهة السنغال صعبة للغاية، سأكون منافسًا له في مباراة الغد، لكن بعد ذلك سنعود زملاء كما كنا".

وأردف: "لقد تحدثنا سويًا عقب مباراة المغرب وأردت أن أطمئن على الإصابة التي تعرض لها، وتمنينا أن نتواجه في المباراة النهائية".

وتطرق للإجابة عن ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم: "كل ما أركز فيه هو الفوز مع المنتخب بالبطولة، لقد أظهرنا قدرتنا على ذلك في المباريات السابقة، والفوز بتلك الجائزة من عدمه لا يشغل بالي، كل ما أريده هو الفوز في لقاء الغد".

وأكمل: "طفلتي لا تفهم طبيعة المباراة لكنها قامت بالدعاء لي، وبما إنها قامت بذلك فالأمر منتهي".

وعن مفتاح الفوز قال: "علينا أن نلعب مثل اللقاءات السابقة، ليس أقل منها بل أكثر، مواجهة السنغال ستكون حياة أو موت بالنسبة لنا، نريد أن نلعبها بعقلية البطل".

وأردف: "مواجهتي مارس ضد السنغال لن تقل أهمية عن لقاء الغد، لكن في الوقت الحالي دعونا نصب تركيزنا على النهائي فقط".

وأضاف: "أتذكر حديثي للإعلام عن ضرورة دعم الفريق، مصر فوق الجميع، والكل يشعر بذلك، أتمنى أن يكون حديثي مؤثرًا".

وعن رسالته لزملائه: "نحن نتحدث بشكل خاص فيما بيننا، ورسالتي لهم هي أن يستمتعوا بالمباراة النهائية، فهذه اللحظات لا تتكرر كثيرًا، ونريد أن نقاتل من أجل الشعب المصري".

وتطرق للحديث عن غياب كيروش وقال: "الأمر لا يتعلق بتواجده أو غيابه، نحن نفكر في المواجهة فقط، علينا مسؤولية كبيرة، وبكل تأكيد نشعر بالحزن لغيابه، لكننا سنحتفل سويًا في النهاية".

وأنهى كلماته: "لا يهمنا إذا كنا سنلعب 120 دقيقة أم 360، نريد فقط أن نحقق الفوز وسنفعل كل شيء من أجل ذلك".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري وصل للنهائي عقب التفوق على المضيف الكاميرون بركلات الترجيح قبل أيام.