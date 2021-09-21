كيف نجح محمد صلاح في الاستفادة القصوى من جسده في السنوات الأخيرة وتحويله بتلك الطريقة وما هي تفاصيل تدريباته في صالة الألعاب الرياضية وحميته الغذائية؟

ما هو الطبق المفضل بالنسبة لمحمد صلاح؟

عند الحديث عن جسد محمد صلاح يجب أن نتحدث عن الحمية الغذائية التي يتبعها وطريقة تمرنه في صالة الألعاب الرياضية.

حسنًا سنتناول ذلك في الأسطر المقبلة بتفاصيل أكبر، لكن دعونا نتحدث عن الغذاء الأقرب لقب محمد صلاح.

يقول صلاح في تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو": "عندما كنت أتدرب في المقاولون العرب كان طريق عودتي طويلًا، ولا أملك أكثر من جنيه ونصف، كنت أشتري به كشري وأملأه بالشطة حتى أشبع".

ما هو روتين محمد صلاح في صالة الألعاب الرياضية؟!

بحسب ذكرت عدة مواقع متخصصة في عمليات البناء العضلي وتخصيص البرامج المرتبطة بها، فمحمد صلاح يتدرب عضليًا لثلاثة أيام في الأسبوع.

أيام تدريبات صلاح تكون الإثنين والأربعاء والجمعة، على أن يدرب الجزء العلوي من الجسد يوم الإثنين، والذي يتضمن عضلات الكتف والذراع والصدر والبطن، مع القليل من تدريبات القدم والتدريبات البدنية "كارديو".

أما يوم الأربعاء فيركز تدريباته على تحسين قدراته البدنية "كارديو"، مع الحد الأدنى من تدريبات البطن والقدم والبطن.

وفي ثالث أيام التدريب وهو يوم الجمعة يمرن صلاح الجزء الأسفل من جسده بشكل أساسي ثم يقوم ببعض تمرينات اللياقة.

وبعيدًا عن صالة الألعاب الرياضية فمحمد صلاح يمارس اليوجا بشكل منتظم، وقال في تصريحات صحفية إنها تساعده بشكل كبير، فهي تجعله يحافظ على وعيه، وتزيد من التركيز.

ما هو النظام الغذائي الخاص بمحمد صلاح؟

في الفطار يتغذى محمد صلاح على رغيف واحد من الخبز وكوب من الحليب، ثم يأكل طبق من الفاكهة بعد الظهر.

وفي الغداء غالبًا ما تتكون وجبته من البقوليات والخضروات والخبر ولحم الدجاج، مع صحن من الزبادي.

أما في المساء فيتناول كوب عصير منزوع السكر تمامًا قبل العشاء الذي يتكون من طبق حساء وسلطة وخضروات، ويجب أن يتناوله قبل الثامنة مساءً.

وبحسب ما ذكر أحد أشهر المواقع الخاصة بالحميات الغذائية، فمحمد صلاح في أغلب الوقت يأكل غذاء منزلي، ولا يستخدم المكملات الغذائية على الإطلاق.



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