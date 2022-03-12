صلاح من المرشحين .. برشلونة يضع خطته بعد اقتراب ضياع هالاند

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في التفكير جديًا بالتعاقد مع لاعب جديد في خط الهجوم، في حالة ضياع صفقة النجم النرويجي إرلينج هالاند.

ويعتبر نجم بوروسيا دورتموند هو الهدف الرئيسي لإدارة النادي الكتالوني الذي يعمل على الأمر منذ أسابيع بل شهور.

ولكن الأنباء الأخيرة حول اقتراب مانشستر سيتي من حسم الصفقة والاقتراب من اللاعب، جعلت برشلونة ينظر لخيارات أخرى وخطط بديلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، يعتبر من ضمن البدائل، في ظل الوضع المعقد له مع البلوز.

وتعتبر المهمة الأصعب في ضم صاحب الـ28 سنة، في سعره نظرًا لقيام تشيلسي بضمه مقابل 115 مليون يورو الصيف الماضي، مع صعوبة التخلي عنه بمقابل أقل بكثير من هذا المبلغ.

لاعب آخر على رادار برشلونة وهو تيمو فيرنر، وهو مرشح جديد لمغادرة تشيلسي في ظل الأزمة التي يعيشها النادي اللندني بسبب ظروف بيعه.

واتضح كذلك أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قد يدخل ضمن حسابات برشلونة كهدف بديل للنادي، بعد ما أثاره الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو حول رفضه آخر عروض الريدز للتجديد.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC



Mo’s priority is to stay - but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.



More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022

وأشارت الصحيفة إلى استهداف برشلونة لباتريك تشيك مهاجم ليفركوزن الألماني، ولكنه لا يعتبر الأكثر جاذبية في الوقت الحالي.

وظهر كذلك اسم رافائيل لياو مهاجم ميلان، وهو أحد اللاعبين الذين يحظون بإعجاب الإدارة الفنية لبرشلونة في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن برشلونة تعادل مؤخرًا بدون أهداف مع جلطة سراي في الدوري الأوروبي، ويستعد لمواجهة أوساسونا غدًا الأحد، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

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